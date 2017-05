Francesca Rocco al party col pancione…e Giovanni Masiero

Manca davvero poco al parto, ma Francesca Rocco sfoggia ai grandi eventi il suo pancione tondo. L’ultimo il party di Alessandro Martorana: “Obiettivo centrato in pieno – ha dichiarato riferendosi all’abito Creazioni Antonella -: non siamo (lei e Ginevra, la piccola che nascerà a breve) passate affatto inosservate!”.

Francesca Rocco: “Il pancione è l’accessorio più bello”

La moglie di Giovanni Masiero ha deciso di sfoggiare il pancione, evidenziandone le forme con un vestito attillato: “Negli ultimi anni – ha detto a TgCom24 – sono cambiati gli stereotipi di come portare la pancia. Non si usano più camicioni larghi (simili a tendaggi) per nasconderla: oggi la moda richiede esattamente il contrario. Mostrare la pancia: con eleganza e classe, ma mostrarla! Quindi nella mia scelta di outfit premaman opto, in base al tipo di occasione che ho, per degli abiti sempre comodi ed elasticizzati: la maggior parte delle volte attillati”.

Il trucco di Francesca Rocco è nella scelta degli accessori: “L’importante comunque è sentirsi sempre a proprio agio e optare per scarpe comode. Soprattutto, consiglio di non esagerare con gli accessori: abbiamo già la pancia che è il nostro “accessorio” più bello.