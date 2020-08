Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru si sono lasciati. La notizia della rottura è stata ufficializzata dalla ballerina ed ex moglie dell’insegnante di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro. Francesca Tocca ha svelato di essere tornata single sul suo profilo Instagram.

La star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato: “Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto, per me e per lui”.

Un messaggio chiaro e molto significativo che pone la parola fine alla loro chiacchieratissima e scottante relazione d’amore sbocciata dietro le quinte di Amici. L’ex concorrente della diciannovesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi non ha voluto rilasciare nessun commento sui social e alla stampa.

I fan irriducibili di Raimondo Todaro e Francesca Tocca sperano vivamente in un gradito e clamoroso ritorno di fiamma. Anche noi facciamo il tifo per questa bellissima ex coppia vip del jet set nazionale anche se gli ultimi rumor di qualche mese fa parlavano di una nuova fiamma per Raimondo, Paola Leonetti. Staremo a vedere! Stay tuned per saperne di più!