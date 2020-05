Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru sono tornati insieme? Il gossip è tornato in auge negli ultimi giorni per alcuni post e gesti sui social che hanno fatto subito scatenare rumor e indiscrezioni in Rete.

Il post che ha riacceso il gossip è stato condiviso su Instagram dall’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2020, Valentin Alexandru Dumitru. Il ballerino rumero appare in slip e con i muscoli e pettorali in bella vista sui social e lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio…”.

L’ex moglie del ballerino Raimondo Todaro ha messo il like al post e al commento di una fan che spiega agli altri utenti di essere convinta del fatto che i due continuino a essere nella mente l’uno dell’altra. “Lei è già sua perché sono uno nella mente dell’altro”, ha commentato una fan. Quando un utente ha scritto di non essere d’accordo con questo pensiero, la fan ha continuato: “Io invece ho questa sensazione, guardando le varie foto/stories ho questo sentore. Poi boh, magari mi sbaglio”. L’insegnante di ballo della scuola di Maria De Filippi, Francesca Tocca, ha messo il like al commento, scatenando i rumor su un presunto ritorno di fiamma tra la maestra e l’ex allievo di Amici.

