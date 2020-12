Francesco Bettuzzi è tornato a parlare della sua precedente love story con l’ex gieffina vip e showgirl Elisabetta Gregoraci al settimanale DiPiù. Ufficialmente la loro liaison è durata tre anni, anche se il noto fotografo Maurizio Sorge ha più volte dichiarato durante le simpaticissime dirette Instagram che in realtà sarebbe durata 5 anni.

Il CEO e imprenditore Francesco Bettuzzi ha confessato che Elisabetta Gregoraci era la donna della sua vita. Secondo lui, la conduttrice tv di Battiti Live non è libera di amare.

“Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud – ha rivelato Bettuzzi -. Mi trasferii con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi – Foto: Chi e Dagospia

Per poi aggiungere: “Se fino a quel momento non mi ero fatto una famiglia era perché non avevo trovato la donna giusta. Elisabetta lo era. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il suo amore per me. A Montecarlo non era felice, me lo ha detto una volta. Lei era la donna della mia vita, l’ho presentata in famiglia. So per certo che lei mi amava allo stesso modo. Il suo ricordo devo dire che brucia ancora, io so che lei mi amava allo stesso modo”.

Per poi concludere così: “Tante cose Elisabetta Gregoraci non me le ha dette. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa. E se non si è liberata per un grande amore come era il nostro dubito che lo farà mai”.

In un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it alcune settimane fa, Francesco Bettuzzi aveva fatto chiarezza sulla rottura con EliGreg sottolineando che la decisione finale era stata presa da entrambi.

FRANCESCO BETTUZZI A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ESCLUSIVA