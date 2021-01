Francesco Chiofalo attacca i vip uomini sbarcati su Onlyfans: “Siete poveri falliti e disperati”

Francesco Chiofalo ha attaccato duramente i vip uomini sbarcati su Onlyfans mediante alcune storie di Instagram al vetriolo. Per chi ancora non lo sapesse, questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. Tantissimi divi americani sono approdati su Onlyfans: da Chris Brown a Tyga, da Austin Mahone a Tyler Posey fino a Bella Thorne.

Francesco Chiofalo – Foto: Facebook

In Italia si sono iscritti a Onlyfans l’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché imprenditore Alessio Lo Passo, la sua fidanzata e influencer Federica Pacela, la showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio e tanti altri ancora…

L’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo, è andato giù in modo davvero pesante: “Se sono su OnlyFans? Falso! Penso che un personaggio pubblico maschio che sta su un sito del genere deve essere un povero disperato con seri problemi economici. Oltre a dare un pessimo esempio. Se mi trovassi in difficoltà economiche sicuramente andrei a lavorare, non mi metterei mai a postare foto a pagamento a pecora con il c**o ed il ca**o in bella vista su un sito del genere, falliti!”.

Chiofalo ha poi concluso così l’argomento: “Preciso che questa mia valutazione vale solo per i maschi, sulle donne che fanno queste cose non mi esprimo”.

Noi pensiamo che ogni persona adulta può fare quello che vuole con il proprio corpo, e voi? Siamo nel 2021 o nel Medioevo? Che cosa ne pensate?

