Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono di nuovo in crisi. Lite furiosa della coppia durante una cena in Sicilia. L’indiscrezione è stata diffusa dalla web influencer e opinionista Deianira Marzano.

Deianira Marzano ha scritto su Instagram Story: “C’è aria di crisi tra Chiofalo e la Fiordelisi. Ho appena incontrato Chiofalo per le strade di Taormina, molto triste. Abbiamo chiesto una foto ma ci ha liquidati con un Scusate ma non sto tanto bene”.

Deianira ha dichiarato che Antonella Fiordelisi le ha rivelato di aver avuto una discussione, non con Francesco ma con una loro amica presente in Sicilia con loro, Naomi De Crescenzo, concorrente della prima edizione di Ex on the Beach: “In merito alla lite tra Francesco e Antonella, so che nel ristorante Antonella Fiordelisi si è presa a capelli, per modo di dire, con una ragazza, amica, che era in vacanza con loro… Antonella ha litigato con una certa De Crescenzo… Sono addirittura intervenuti e le hanno fatte uscire dal locale”.

L’ex concorrente di Temptation Island sarebbe andato via dal locale, da solo e in lacrime: “Le cose sono andate così – ha proseguito Deianira -. Questa Naomi ha litigato con il fidanzato, Antonella, ovviamente, si è vergognata, ha dovuto alzare la voce per dire Smettetela un po’, siamo in un ristorante. E quindi, se ne sono dovute andare perché Antonella aveva vergogna della situazione. Per non fare brutta figura, Antonella è andata via, lasciando lì anche Francesco”.