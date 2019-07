Francesco Facchinetti infuriato su Instagram Story: “Tradito e preso per i fondelli da una persona, ma non è Irama”

Francesco Facchinetti infuriato e adirato su Instagram Story per colpa di una persona che l’ha preso per i fondelli e l’ha tradito. Il cantante, conduttore tv e manager ha perso davvero la pazienza sui social e ha mostrato il dito medio: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, per il cu*o, mi ha raccontato un sacco di frottole. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così”. Anche il suo ex assistito Irama ha pubblicato una Instagram Story con il dito medio, scatenando una raffica di polemiche e reazioni sul web.

Francesco Facchinetti sgridato da papà Roby

Il marito di Wilma Helena Faissol ha scatenato un vero e proprio putiferio in Rete, a tal punto che il settimanale di cronaca rosa Spy ha rivelato che la persona che avrebbe tradito Facchinetti sarebbe proprio il cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama, che ha lasciato l’agenzia di dj Francesco per questioni economiche e personali. “Alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki – si legge sulla rivista di cronaca rosa -, l’altro assistito dall’agenzia Newco Management di Facchinetti. È stato Irama, secondo quanto risulta a Spy, a voler chiudere il rapporto con il suo manager”.

Suo padre Roby Facchinetti l’ha sgridato: “Questa cosa ha fatto allarmare un po’ mio papà che mi ha chiamato dicendomi ‘Dio delle città, questa cosa non si fa’ (intonando la canzone dei Pooh ndr) ho letto questa cosa sul Mediavideo… queste cose non si fanno’. Ma papà, è tutto falso”.

Francesco Facchinetti chiarisce: “Non è Irama”

Per spazzare via rumor e gossip, il musicista e manager Francesco Facchinetti ha voluto fare chiarezza sempre su Instagram Story: “Ho ricevuto un sacco di messaggi diretti e molti insulti e non mi ero accorto del disastro che stava nascendo su tutti i siti italiani… Ho fatto tre stories contro un mio amico che mi ha tradito, non un ragazzo con cui lavoro ribadisco il concetto, sono ca**i miei e del mio amico. Irama non c’entra nulla, le faccende che riguardano il lavoro sono ca**i miei”.

Ma le polemiche sul web non si placano…

