Francesco Facchinetti non beve e non fuma: “Sono vecchio”

Francesco Facchinetti si è auto descritto sulla sua pagina Facebook, in cui ha svelato ai suoi fan che non beve e non fuma. Il marito di Wilma Helena Faissol ha voluto condividere alcuni aspetti del suo carattere e della sua personalità con i suoi seguaci. Il famoso conduttore tv e talent scout del web ha parlato anche della sua vita privata e delle sue abitudini alimentari.

Follemente innamorato della moglie Wilma Helena Faissol e dei figli, Facchinetti ha esordito così: “Quello che vedete qui ritratto è Francesco Facchinetti, al tempo conosciuto come DJ Francesco: un pazzo pieno di tatuaggi che si veste come un disperato, non riesce mai a stare fermo e ha nel sangue l’urlo dei bergamaschi. Un uomo fatto di serate che finiscono alle 04:00 e giornate che iniziano alle 07:00. Una rockstar che neanche Mick Jagger”.

L’ex conduttore tv di X Factor ha aggiunto: “Ecco, dimenticatevelo: tutta scena. La realtà è ben diversa, e io sono davvero stanco di perpetrare questa farsa. Francesco Facchinetti è solo un poser! Non fuma, non beve quando tre settimane fa ho provato un caffè, ho passato tutta la giornata con la tachicardia perché la caffeina mi fa male, e poi ho fatto anche fatica a dormire. Quando gli altri per l’aperitivo vanno di spritz, io sboccio con una bella tazza di tisana drenante, e poi dritto a nanna senza cena (con il mio pigiamino funghi e porcospino). Ogni tanto mia moglie e chi lavora con me pensano bene di prendermi per il culo, ma non sanno che sono un leone ancora in grado di ruggire… Bevo persino il ginseng. Però alla fine hanno ragione. È ora di smetterla di illudermi e illudervi. È ora di dire basta – ha concluso ironicamente -, accettare la realtà e urlarla al mondo: mi chiamo Francesco Facchinetti, e sono vecchio”.