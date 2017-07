Francesco Facchinetti racconta le sue bravate da adolescente

Francesco Facchinetti ha raccontato le sue bravate da adolescente, da quando era punkabbestia a discotecaro, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Oggi si sente vecchio, perché non beve e non fuma più, ma da adolescente anche lui ha combinato qualche bravata. Il marito di Wilma Helena Faissol ha raccontato: “Partivo per Riccione invece di andare a scuola. Facevo spesso a botte, sono stato bocciato in quarta ginnasio. Sono stato un punkabbestia, poi un discotecaro, ma non ho mai combinato guai gravi. Sei canne in tutto, gli acidi e l’eroina non li ho mai presi, mamma lavorava per una comunità e mi portava a recuperare i tossici alla stazione centrale. I miei non mi vietavano niente, ma mi facevano vedere i pericoli”.

Follemente innamorato della moglie Wilma Helena Faissol e dei figli, Facchinetti ha parlato degli inizi del suo successo mediatico: “Andavo a letto alle 10 del mattino e mi svegliavo alle 7 di sera. Mi saltava in mente di andare a New York, partivo per un mese. Ancora oggi, penso: ho voglia di New York, vado…”.

L’ex conduttore tv di X Factor ha ormai cambiato vita anche perché è marito e papà: “Poi mi ricordo che ho quattro figli, mi metto a ragionare su come portarli con me. Sono diventato grande quando mi hanno dato Mia in braccio. Grazie a loro oggi sveglia alle sei e mangio sempre le stesse cose: riso, pollo, bresaola”.

Lui però vorrebbe vivere in America… “Vorrei viverci – ha confessato Francesco Facchinetti -, cerco sempre il modo per trasferirmi. Ho anche girato la zero di un format chiamato ‘I Facchinetti’s’. L’idea è di un produttore americano, gli piace che abbia tanti figli, che venga da una famiglia di cinque fratelli di tre mamme diverse, che ho un papà e una ex famosi e che siamo un circo. La mia stessa casa è un circo”.