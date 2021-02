Francesco Facchinetti svela un retroscena su Giulia Salemi: “Voleva lavorare con me e le ho detto no”

Francesco Facchinetti ha svelato un retroscena sulla modella e concorrente del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi, durante il suo intervento a Casa Chi. Il famoso influencer, manager e cantante ha rivelato di aver detto più volte “no” all’attuale compagna dell’ex velino e modello Pierpaolo Pretelli.

L’ex giudice di X Factor ha poi fatto un pronostico sul percorso artistico dell’influencer Tommaso Zorzi. Secondo lui, non vincerà il GF Vip 5 ma farà molta strada nel mondo dello spettacolo.

Facchinetti ha spiegato: “Chi rimarrà tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma”.

Il marito di Wilma Helena Faissol ha poi sottolineato: “Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi vince e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci il GF assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto sfornando il vincitore. Una volta che è finito il programma però finisci nel cestino. Tommaso non credo vincerà il GF Vip, però sarà lui a trarne più profitto di tutti”.

Il figlio d’arte di Roby Facchinetti ha aggiunto: “Giulia la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia. Lei è venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare io con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta”.

Andrà a finire proprio così? Staremo a vedere!