Francesco Monte è stato prima corteggiatore e poi tronista del trono classico di Uomini e Donne. Il modello e studente universitario tarantino di Economia ha appassionato migliaia e migliaia di fan per la sua precedente love story con l’ex tronista ed ex corteggiatrice Teresanna Pugliese. Dopo diversi tira e molla ha concluso la sua storia con Teresanna per poi fidanzarsi con la showgirl, modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Cecilia Rodriguez. Ma la carriera dell’ex tronista pugliese di Uomini e Donne non è decollata. Perché? Perché ci sono troppi pregiudizi su di lui in Italia, almeno questo è quanto ha dichiarato lui stesso al settimanale di gossip Vip.

“Purtroppo molti registi hanno dei pregiudizi su di me per il solo fatto che ho partecipato a Uomini e Donne – ha detto il fidanzato di Cecilia Rodriguez – Per assurdo è più facile avere delle possibilità se si è sconosciuti, perché se vieni da un reality o da un talk show, secondo loro, devi essere per forza ignorante. Chi glielo spiega che sono laureando in economia e che per poter fare l’attore ho studiato in accademia?”.

Il suo più grande e suggestivo sogno nel cassetto è di diventare come il celebre, potente e influente divo di Hollywood Leonardo DiCaprio: “Mi basterebbe anche solo uno spillo del suo talento. Per tanti motivi l’ex tronista volerà presto negli Stati Uniti per studiare recitazione: “Andare in America per studiare all’Actors Studio, un progetto che sto organizzando al meglio. Se tutto va bene, dovrei riuscire a partire nel mese di maggio o in quello di giugno. Cecilia verrà con me. Ne abbiamo parlato e lei sarebbe disposta a seguirmi. Lei mi appoggia in tutto quello che faccio e sa che andare a perfezionarmi in America è il mio sogno, così è ben felice di partire insieme a me”.

Lui non è affatto raccomandato. Il modello tarantino ha infatti dichiarato a Vip: “Raccomandato io? Assolutamente no! La mia filosofia è che il merito deve precederti ed è questo che porto avanti. Purtroppo in Italia non è così facile. La meritocrazia, per certi versi, è solo un’utopia: conosco molti ragazzi che hanno fatto l’accademia con me che sono dei bravissimi attori – ha continuato il compagno della sexy protagonista del calendario senza veli For Men 2013 -, ma non hanno nemmeno la possibilità di accedere ai provini perché non fanno parte di agenzie”.

Per quanto riguarda il matrimonio di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è ancora presto. Prima la carriera e poi i progetti di coppia!