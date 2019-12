Francesco Totti vuole il quarto figlio da Ilary Blasi. L’ha rivelato lo stesso ex calciatore della Roma nel corso della presentazione del libro del giornalista Paolo Condò La storia del calcio in 50 ritratti.

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Facebook

Il mitico Pupone si è lasciato andare a dichiarazioni molto toccanti e romantiche nei confronti dell’ex conduttrice tv del Grande Fratello Vip: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”.

Alla domanda dell’ex sindaco di Roma Walter Veltroni sulla possibile e futura carriera di calciatore del figlio Christian, l’ex fuoriclasse della Roma ha spiegato: “Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo sogno. Fortunatamente ha un papà che già sa cosa ha passato. Lo indirizzerò verso la strada giusta, non starò a dirgli cosa deve fare. Quello che vorrà fare, lo farà. L’importante è che lo faccia con la testa sua e con la passione che ha sempre avuto. Se diventerà un giocatore bene, altrimenti prenderà la sua strada”.