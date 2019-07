Franco Trentalance su Rocco Siffredi: “Ci conosciamo da una vita, non c’è più concorrenza”

Franco Trentalance è tornato a parlare del celebre attore, regista e produttore cinematografico a luci rosse Rocco Siffredi durante un’intervista rilasciata alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Trentalance ha chiuso definitivamente con il mondo a luci rosse da diversi anni ormai. Oggi si dedica a tutt’altro. L’ex attore di film per adulti si dedica al coaching, alla scrittura e all’enogastronomia, ma dispensa spesso consigli erotici ai suoi fan sui social network.

L’attore, regista e produttore italiano di film per adulti Rocco e Franco sono ai ferri corti? Trentalance ha fatto chiarezza al programma radiofonico: “Ci conosciamo da una vita. Non c’è più concorrenza, perché io mi sono ritirato. Noi non ci siamo né simpatici né antipatici – ha spiegato Franco -. La stampa invece ha cercato sempre di creare lo scontro… e a volte ci è riuscita. Hanno sempre cercato di fare come con Vasco e Ligabue. Se io dico che con Rocco non ci siamo né simpatici né antipatici, la stampa titola: Rocco non mi è simpatico”.

L’ex concorrente del reality show di Mediaset, La Talpa, ha rivelato che ha rapporti intimi la mattina e mai dopo le 20. Con l’avvento dei film adult su internet, Trentalance ha spiegato che c’è stata una deriva poco edificante e senza precedenti: “La rete ha creato mille nicchie di po**o, mille specialità. Nel po**o tutte le scene, anche quelle più violente, sono concordate con attrice e attori. C’è una fetta di utenza che non avendo confidenza, approcci frequenti con le donne, vuol vedere la donna umiliata. Siccome loro non ci possono arrivare a un certo tipo di donna, la vuole vedere umiliata, violentata”.

Poi ha confessato un particolare sulla sua precedente carriera adult: ha fatto cilecca due volte sul set. Perché? “Erano situazioni in cui avevo i cavoli miei – ha dichiarato l’ex attore -, una volta avevo problemi a casa, un’altra il commercialista mi aveva comunicato una multa”.

