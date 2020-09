Gabriel Garko ha voluto rassicurare la sua amica e collega Adua Del Vesco durante la puntata indimenticabile ed emozionante di ieri del Grande Fratello Vip 5. Al di là del coming out del celebre attore, che come ha detto lui stesso era il classico segreto di Pulcinella, e al fatto che la storia d’amore con Adua Del Vesco era completamente finta e studiata a tavolino, come d’altronde le altre sue storie mediatiche con Eva Grimaldi e Manuela Arcuri, Gabriel Garko ha voluto toccare con classe e stile l’Aresgate, lanciando un chiaro segnale di unione alla collega: “Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Emozioni uniche e magiche che hanno fatto colpo su milioni di italiani. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento, amore e sostegno a Gabriel Garko da parte di amici vip, fan e popolo di internet.

Le reazioni dei vip alle confessioni di Gabriel Garko

Le confessioni del sex symbol del piccolo schermo hanno scatenato un’ondata di sostegno, amore e affetto dal popolo di internet. Il suo compagno, l’attore ed ex gieffino vip Gabriele Rossi, ha commentato sotto all’ultimo post Instagram di Garko: “C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare… trovò il sentiero della Giustizia”. La sua collega ed ex fidanzata “finta” Eva Grimaldi, che è unita civilmente a Imma Battaglia, ha scritto: “Grande fratello, evviva la libertà”. Imma ha aggiunto: “Grande fratello, evviva la libertà”. Anna Falchi ha commentato: “Emozionante”.

Il famoso attore Lorenzo Crespi ha cinguettato: “Stima Gabriel… ora porta avanti da solo quello che hai appena iniziato… la verità… noi ci faremo da parte…”. L’ex deputata di Rifondazione comunista e vincitrice dell’Isola dei famosi Vladimir Luxuria ha commentato: “Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi”. La conduttrice tv Rita Dalla Chiesa ha spiegato: “La verità supererà l’omertà. Un grandissimo abbraccio pieno di affetto al coraggio di Gabriel Garko”. Sulla vicenda si sono espressi anche Marco Bellavia, Mario Balotelli, Maurizio Sorge, Donna Pamela e Gabriella Sassone.