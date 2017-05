Gabriel Garko e Adua Del Vesco: ecco com’è nato il loro amore

Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno fatto la loro prima ospitata di coppia in tv a Matrix Chiambretti. Nel salotto tv di Piero Chiambretti, la bellissima attrice siciliana Adua Del Vesco ha svelato com’è nata la loro relazione d’amore. “Ci siamo conosciuti sul set di Non è stato mio figlio – ha detto Adua – In realtà non mi voleva Gabriel al provino. Nonostante la timidezza io ho saputo che lui si trovava sul set per una pubblicità a Ostia, ho preso la mia macchina, ho bussato alla roulotte e gli ho chiesto cosa avevo che non andava. Volevo dargli la possibilità di fargli vedere con un provino se ero in grado di ricoprire quella parte. Lui mi ha dato una mano e un po’ tutto il resto. Il primo bacio ce lo siamo dati sul set, da copione, però è andato un po’ oltre”.

Negli ultimi tempi si era diffuso nuovamente il rumor relativo alla fine della storia d’amore di Gabriel Garko e Adua Del Vesco. A tal proposito la fidanzata dell’intrigante e affascinante attore Gabriel Garko ha spiegato: “Sui giornali ho già avuto tre gravidanze. Mi hanno fatto sposare con Gabriel e poi lasciare. Noi viviamo giorno dopo giorno. Per adesso siamo entrambi impegnati sul lavoro e non pensiamo ad avere un figlio. Certe cose non si programmano, se arriva bene”.

Per poi aggiungere: “Noi siamo forti del fatto di avere ciò che gli altri vogliono. Per questo hanno detto che lui è troppo vecchio, che io sono una bambina in confronto a lui… A noi non importa, andiamo avanti perché stiamo bene insieme. Che dicessero ciò che vogliono”.

Ha poi elogiato il suo principe azzurro: “Lui è un uomo di altri tempi, molto galante, apre la portiera… E’ se stesso, naturale e semplice. E’ veramente una persona buona dentro, è questo che mi piace di lui”.

Gabriel e Adua sono più innamorati che mai, altro che crisi!