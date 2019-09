Gabriel Garko e Gabriele Rossi in Egitto, i fan domandano: “Quando vi siete sposati?”

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono affiatatissimi e unitissimi anche in vacanza in Egitto. Sui rispettivi profili Instagram hanno condiviso alcuni scatti del loro soggiorno relax per la gioia dei fan. Qualche giorno fa il settimanale di gossip Chi ha immortalato una fede al dito al sex symbol del cinema e della televisione italiana, scatenando subito una raffica di rumor sulle nozze top secret di Gabriel Garko.

L’attore Gabriel Garko e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, sono ormai uniti e inseparabili da diverso tempo ormai a tal punto che sono in molti a pensare che siano una vera e propria coppia. Rossi e Garko hanno sempre preferito non commentare questi rumor, che circolano con una certa insistenza sul web.

A giugno scorso, Garko aveva dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Sono fidanzato da un po’ di tempo. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno”.

Ora dopo questo scoop del settimanale Chi, alcuni follower di Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”.

