Gabriel Garko e Gabriele Rossi inseparabili anche in Chiesa. I due bellissimi attori sono stati immortalati insieme con Imma Battaglia ed Eva Grimaldi al battesimo del figlio di una coppia di amici. Gli scatti della cerimonia sono stati condivisi su Instagram da Imma Battaglia e dalle fotografe Azzurra Primavera e Stefania Reggiani.

“Gabriel e Gabriele sono apparsi insieme in diversi momenti della cerimonia e del ricevimento in onore del piccolo battezzato – si legge sul magazine Di Lei –. Prima l’uno accanto all’altro in chiesa, poi vicini al ricevimento. La Grimaldi ha per altro ripostato delle stories che vedevano insieme lei, Imma, Gabriel e Gabriele. Insomma, sembrerebbe proprio ci sia un bel feeling”.

SCOPRI LA BIOGRAFIA, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DI GABRIEL GARKO

Gabriel Garko e Gabriele Rossi: relazione gay o amicizia?

L’ex fidanzata di Gabriel Garko, Eva Grimaldi, aveva dichiarato di recente a Storie Italiane di Eleonora Daniele: “Gabriel Garko ha trovato un amico speciale. Tutti nella vita abbiamo un amico speciale. Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Lui è come un fratello, non potrei mai tradirlo. Non potrei tradire la nostra amicizia. In questo periodo lo vedo felicissimo. Felice e bello come il sole”.

A fine settembre e inizi ottobre 2019 si era spettegolato molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower avevano chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi avevano domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower aveva incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale aveva smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”.

Per molti fan non serve neanche la conferma ufficiale della loro splendida storia d’amore, poiché è ormai palese. Alcuni pensano che sia solo un’amicizia profonda. E voi che cosa ne pensate?