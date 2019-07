Gabriel Garko e Gabriele Rossi inseparabili e insieme su Instagram: “Un bacio da Milano”

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono ormai inseparabili e molto affiatati. I due sex symbol del cinema italiano sono apparsi insieme su Instagram per mandare un bacio da Milano ai loro follower.

Il selfie di Garko e Rossi ha mandato in visibilio i fan dei due attori. Tantissimi commenti positivi e una miriade di complimenti per i due affascinanti personaggi dello show business italiano.

«Ho trovato una pace interiore che non avevo. Vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo», aveva detto diversi mesi fa l’attore Gabriel Garko a Chi. Dopo la fine della storia d’amore del sex symbol della tv e del cinema italiano con Adua Del Vesco, Garko e Rossi sono davvero affiatatissimi e unitissimi.

Loro non si sono mai sbilanciati sulla natura del loro rapporto… o meglio Garko ha parlato di amicizia forte e solida, ma ormai sembrano non esserci più dubbi sulla loro splendida e travolgente storia d’amore. La comunità gay italiana attende con ansia il coming out dei due attori, che fanno impazzire davvero tutti!

Secondo diversi fan non c’è neanche bisogno che facciano coming out, anche perché ormai il loro sentimento d’amore che li unisce sarebbe palese.

Resta il fatto che amici o fidanzati che siano, Garko e Rossi sono davvero irresistibili e rappresentano il sogno erotico di tantissime donne e uomini!

Redazione-iGossip