Gabriel Garko fa coming out al GF Vip: gay, segreto di pulcinella e storia finta con Adua Del Vesco

Gabriel Garko ha fatto coming out in diretta tv al Grande Fratello Vip 5 mediante una missiva molto emozionante e coinvolgente letta durante una chiacchierata con la sua collega Adua Del Vesco. Come ha rivelato lo stesso attore e sex symbol delle fiction tv di Mediaset questo segreto di Pulcinella era arcinoto a tutti da ormai diverso tempo come d’altronde la sua storia d’amore gay con l’attore ed ex gieffino vip Gabriele Rossi. Ha rivelato che la storia d’amore con Adua Del Vesco, come d’altronde le altre relazioni mediatiche con Eva Grimaldi e Manuela Arcuri, era completamente finta. Gabriel Garko ha dichiarato che vorrebbe “poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

L’Aresgate è stato invece censurato al GF Vip, poiché come ha rivelato il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia: “Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele” in seguito alle dichiarazioni shock rilasciate dagli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Con molta probabilità l’Aresgate approderà in tribunale, così come accennato dai protagonisti di questa vicenda.

Il coming out di Gabriel Garko

Il coming out di Gabriel Garko ha emozionato tutti ed è stato accolto con grande gioia ed entusiasmo dai suoi fan, amici vip e popolo di internet. Il celebre e amatissimo attore Dario Gabriel Oliviero ha esordito così: “Adua, Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario. È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non le sapessi ma perché lo farò qui e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti voglio dire una cosa che ho fatto anche io. Devi prenderti cura della bambina che è dentro di te – ha proseguito – e capire in quale momento della vita l’hai persa”.

Garko ha poi proseguito: “Io ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità. Io al bambino, i momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi. Non farli vedere nemmeno tu alla tua bambina. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. Qui avete avuto una sirena, la sirena canta, ti ammalia e poi non ti lascia respirare più. Il mio bambino mi ha tolto la catena. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Congratulazioni Gabriel, siamo tutti con te!