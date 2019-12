Gabriel Garko ha cambiato look: ora è di nuovo biondo

Gabriel Garko ha cambiato di nuovo look. Il sex symbol del cinema e della tv italiana è di nuovo biondo, ma non platino come ai tempi di Senso 45. Il divo delle fiction tv di Mediaset ama cambiare spesso acconciatura.

L’ex fidanzato di Eva Grimaldi è impegnato in queste settimane con il tour nelle librerie per la promozione della sua biografia Andata e Ritorno. Molti fan sono rimasti sorpresi dal suo nuovo look, ma sono davvero tanti coloro che hanno apprezzato il suo ritorno al biondo.

Intanto non si ferma il gossip sulla sua presunta love story omosessuale con il giovanissimo collega ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi.

A partire da fine settembre e inizi ottobre 2019 si era spettegolato molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower avevano chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi avevano domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower aveva incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale aveva smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Gabriel Garko e sugli altri personaggi del jet set italiano e internazionale!