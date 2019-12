Gabriel Garko rivela: “Il mio cuore è felice e occupato”

Gabriel Garko ha rivelato che il suo cuore è felice e occupato. Il sex symbol del cinema e della televisione italiana non si è però sbilanciato più di tanto sull’identità del partner misterioso. I fan che attendevano il suo coming out sono rimasti delusi. Nessuna dichiarazione d’amore nei confronti del suo presunto fidanzato, il bellissimo e affascinante attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Gabriele Rossi.

Gabriel Garko – Foto: Instagram

L’ex fidanzato di Eva Grimaldi è impegnato in queste settimane con il tour nelle librerie per la promozione della sua biografia Andata e Ritorno.

Il divo delle fiction tv di Mediaset ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Nuovo: “Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Garko ha poi aggiunto: “Sto cercando di riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine. Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio – ha affermato Gabriel – per difendermi dagli attacchi che ricevo e perché la gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità”.

Non si ferma il gossip sulla sua presunta love story omosessuale con il giovanissimo collega ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi.

A partire da fine settembre e inizi ottobre 2019 si era spettegolato molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower avevano chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi avevano domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower aveva incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale aveva smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”.

