Gabriel Garko è tornato a parlare del suo orientamento sessuale durante la sua recente ospitata nel salotto tv di Pierluigi Diaco, Io e te. L’ex fidanzato di Eva Grimaldi ha affrontato il delicato argomento utilizzando metafore culinarie.

Pierluigi Diaco ha introdotto l’argomento con queste parole: “Non ho voluto farti domande personali e credo che il modo migliore per arrivare a quella normalità a cui ti riferisci sia proprio non parlarne. Francamente nel 2020 non se ne può più di dover chiedere ad un personaggio da che parte sta. Una persona non è il suo orientamento sessuale, una persona ha innanzitutto la sua identità di essere umano”.

Il divo delle fiction tv di Mediaset ed ex co-conduttore del Festival di Sanremo ha dichiarato: “Parliamo di cibo così diventa più facile. Così non faccio allusioni strane. Se a me piace la crostata con le pere e il salame piccante… per fare un accostamento che non sta né in cielo né in terra. Oddio il salame, dai cretino. Allora diciamo prosciutto cotto. Comunque il salame si mette a fette sulla pizza”.

Diaco ha chiuso così l’argomento: “Prima o poi andiamo a mangiare insieme e capiamo se i gusti sono gli stessi. Al ristorante ovviamente”.

Garko ha poi sottolineato: “Ad un certo punto della mia carriera ho capito che era giusto fregarsene del giudizio della gente e che in ogni caso avrei detto quello che penso veramente. L’analisi mi ha aiutato – ha detto Garko – però come ha detto il mio stesso analista, per una mia dote personale, mi sono sempre auto analizzato tantissimo. Tanta gente pensa che andare dall’analista voglia dire avere dei problemi. Quando invece li risolvi. Parlare con l’analista è un po’ come parlare allo specchio ma senza filtri. Tanti dicono: se hai un migliore amico parla con lui. Non è la stessa cosa perché gli racconti un sacco di palle”.

Non si ferma il gossip sulla sua presunta love story omosessuale con il giovanissimo collega ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi.

A partire da fine settembre e inizi ottobre 2019 si era spettegolato molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower avevano chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi avevano domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower aveva incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale aveva smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”.

