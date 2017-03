Gabriele Parpiglia ha difeso a spada tratta l’inviato dell’Isola dei famosi 2017, Stefano Bettarini, e ha criticato la modella brasiliana Dayane Mello in un post condiviso con i suoi fan su Instagram e Facebook. La naufraga vip dell’Isola dei famosi ha scaricato senza troppi complimenti l’ex calciatore della Fiorentina e della Sampdoria, dopo un breve flirt in Honduras, durante un’intervista al vetriolo rilasciata a Vanity Fair: “Non stiamo insieme, è geloso e possessivo“. La splendida e sexy modella brasiliana Dayane Mello ha poi precisato: “Non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai… L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”. Stefano Bettarini è rimasto molto amareggiato e deluso. Il giornalista di gossip e conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia ha detto la sua sui social.

“In queste 48 ore ho assistito a due eventi – ha scritto Parpiglia sui suoi profili social – Per molti è gossip, solo gossip, gossip!!! Per me, Gabriele, è vita. Due eventi simili, ma trattati con garbo infinitamente diverso. Da un lato due ragazzi: Claudio Sona e Mario Serpa si sono conosciuti in TV, si sono frequentati e in silenzio, con classe, con infinita classe, immensa, si sono allontanati comunicandolo anche sui social. Non si sono feriti, offesi, umiliati. Ma hanno rispettato/il rispetto dell’amore breve o lungo che hanno vissuto a Uomini e Donne e dopo. Poi c’è Dayane Mello… Ora, vi spiego, lei si è tuffata nel gossip pensando di poter gioire del vantaggio da copertina, pensando di raccontare la non verità contro un’altra persona, pensando che: ‘Ma sì dai, in fondo è anche lavoro’. Ma come si può rilasciare un’intervista su CHI, in cui dici di amare Stefano Bettarini. Poi lo ripeti a Verissimo. Poi durante l’Isola dei famosi mandi cuori e baci. Poi scambi sms e telefonate con lui, video chiamate, sms social d’amore e poi, poi succede che la sera dell’1 marzo vieni da me, mi guardi e mi dici un qualcosa di irripetibile, allucinante. Qualcosa che nella vita può accadere, per carità. Non siamo dei santi. Ma per certe cose, quando dici di aver sofferto, ci vuole cuore. E il cuore di Dayane vale un articolo sul sito di Vanity Fair Italia dove poteva semplicemente dire: ‘Con Stefano è finita’. No! Il gossip e il suo personaggio hanno scavalcato e non cavalcato l’onda dei valori umani, scendendo nella bassezza del dettaglio inventato per ferire… ma Dayane, guardandomi in faccia, mi aveva già annunciato che la ferita l’aveva già inflitta”.

“Ci sono i sentimenti – ha proseguito il giornalista di Chi -, c’è la verità, l’amicizia, dentro questa brutta storia mal gestita e c’è… un pezzo di me. Non vorrei, ma devo. Esser presi per il c…, no, non è cosa sana. Su Chi ne parleremo mercoledì in edicola. Dentro di me però ne ho già parlato, guardandomi allo specchio e pensando che a volte sì, questo mondo è una m….. Spero che Claudio e Mario trovino la serenità. Credo che per Stefano fosse un qualcosa che doveva accadere e ho una visione da credente. Su Dayane non parlo. Non potrei andare oltre. Farei del gossip, ma è una mamma e io so dare ancora importanza a certe parole”.

Dayane Mello replicherà a Gabriele Parpiglia oppure farà finta di nulla? Stay tuned per saperne di più!