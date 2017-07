Gabriele Rossi è single, ma vuole una famiglia: “Non mi sposerò”

Gabriele Rossi è single e non è alla ricerca spasmodica di una compagna. Vorrebbe costruirsi una famiglia tutta sua, ma non si sposerà. Il sexy e bravissimo attore non ha ancora trovato la sua dolce metà. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 ha dichiarato al settimanale Intimità: “Ho sempre pensato troppo al giudizio degli altri, mi lasciavo condizionare. Il Grande Fratello Vip è stato una terapia d’urto senza precedenti. Sei sotto gli occhi di tutti 24 ore su 24. Sì, mi sento più forte, ora”.

Come si immagina tra 10 anni? “Vengo da una famiglia super tradizionale e certamente voglio anch’io una famiglia tutta mia, un nucleo protetto, sicuro. Per scelta, però, non mi sposerò. Non mi piace l’idea”.

Gabriele Rossi del GF Vip ha poi parlato del suo status sentimentale: “Sto bene così. Non sono alla ricerca spasmodica di una compagna, ma sono apertissimo a tutto quello che mi può riservare la vita”.

Uno dei protagonisti della prima edizione del reality show di Canale 5, il GF Vip, aveva svelato in un’intervista rilasciata alcuni mesi fa: “No, ho sofferto tanto e ora mi metto a riparo. Sbagliando si impara a chi dare e a chi no. Io in passato ho dato tanto a chi non lo meritava e questo provoca sofferenza e un distacco difficile quando le cose finiscono”. Mentre sulla sua esperienza nella Casa più spiata e famosa d’Italia aveva aggiunto: “Di Grande Fratello ne basta uno nella vita, lo vivo la prima volta come il primo amore. C’è anche una grande sofferenza in una situazione del genere – aveva spiegato -, dovuta all’isolamento, al dover convivere cinquanta giorni, con persone che non conosci, in un ambiente nel quale non puoi fare attività che ti isolano. Ti metti in un contenitore mediatico che ti espone a 360 gradi”.