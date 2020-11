Gabriele Rossi su Gabriel Garko: “Siamo stati insieme e amanti sul set quando lui era fidanzato”

Gabriele Rossi ha parlato per la prima volta della sua travolgente e appassionata storia d’amore con Gabriel Garko a Live – Non è la d’Urso. Durante la puntata di ieri del programma domenicale di Canale 5, condotto da Barbara d’Urso, il bellissimo e giovanissimo attore si è lasciato andare a confidenze molto intime sulla sua precedente love story gay con il celebre divo del piccolo schermo.

In maniera educata, gentile e romantica, Gabriele Rossi ha raccontato come ha conosciuto Gabriel Garko e come è sbocciato il loro precedente amore.

“Ho conosciuto Gabriel Garko che avevo 19 anni – ha detto Rossi -, adesso ne ho 32. Noi già a quel tempo fummo amanti per ben 4/5 mesi. Amanti nel senso che lui era fidanzato. Quell’amore che era scoppiato sul set de L’Onore e il Rispetto 2 è durato il tempo delle riprese. In quel periodo è scoppiata la passione. […] Io diciamo che l’ho aspettato in qualche senso per 4/5 anni, ma non è tornato. Poi 10 anni dopo la prima volta ci siamo ritrovati e innamorati. […] Io e lui abbiamo però anche litigato così spesso. Perché avevamo un modo di approcciare e di idealizzare in maniera diversa il nostro rapporto”.

Gabriele ha poi spiegato: “Con il mio precedente fidanzato avevo vissuto liberamente la mia posizione di coppia e con Gabriel ho chiarito che non avrei fatto passi indietro. – ha ricordato l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 –. Ho chiesto che non ci fossero bugie almeno con le persone che frequentavamo. Ha accettato all’inizio con reticenza poi ha capito”.

Il rapporto piano piano si è consumato a causa delle litigate feroci e di incomprensioni: “Ci sono voluti confronti, tempo, litigate, abbracci forti per capire che c’era una visione un po’ distante sia per questioni di vita privata che professionale. Quando stai insieme a un personaggio così ingombrante, ti rendi partecipe di alcuni meccanismi per tentare di proteggerlo”.

Oggi entrambi sono felicemente fidanzati. Garko è in love con un ragazzo di nome Gaetano che non fa parte del mondo dello spettacolo. Rossi è felicemente fidanzato con il vincitore di X-Factor 2017, Lorenzo Licitra.