Gemma Galgani ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne durante la puntata di ieri quando ha fatto una dichiarazione inaspettata al suo ex fidanzato, il cavaliere Giorgio Manetti. La dama del trono over ha avuto un duro faccia a faccia con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. La vamp di Uomini e Donne e la chiacchierata dama del trono over di Uomini e Donne sono in guerra da diversi anni e si sono scontrate duramente anche in altri programmi tv, tra cui Selfie – Le cose cambiano. La moglie di Chicco Nalli ha più volte ironizzato sul restyling dei denti di Gemma, regalandole anche un dentiera giocattolo.

Questa volta la dama del trono over è stata piuttosto diretta e schietta: “Tina è stata pesante come sempre… Ma cosa vuole ottenere? Mi lasciassero vivere un po’ serenamente questo percorso, senza togliermi la gioia che rappresenta. Ho trovato inadeguata la dentiera che cammina. Che Tina si rendesse responsabile delle lacrime, dovrebbe farsi qualche domanda e darsi qualche risposta. Legittima le persone a prendersi libertà – ha sottolineato la dama – che altrimenti non si prenderebbero. Non si permettesse di parlare della mia moralità e del mio approccio con gli uomini. È stato carino Giorgio che è venuto a confortarmi”.

Ha poi inviato un messaggio sorprendente al cavaliere Giorgio Manetti: “Caro Giorgio, mi conosci bene e sai che so apprezzare anche solo un piccolo gesto, una carezza, una parola gentile e tu oggi mi hai distratto dalla tigre Tina facendomi tornare il sorriso! Grazie di cuore Georg… ops Giorgio, ma oggi ti ho rivisto come allora! Notte, Gemma”. Il cavaliere ha prontamente risposto: “No problem. E’ stato un piacere, non mi piace vedere te e Tina accapigliarvi! Tina a volte esagera, ma non è cattiva… Non te la prendere. Elegante come sempre. Sogni d’oro”.

I messaggi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno mandato in tilt l’ex concorrente di Pechino Express 2016 Tina Cipollari: “Ma ti rendi conto? Poi dici perché uno si arrabbia. Nella sua mente non si è mai interrotto nulla. Il tempo che è passato… un anno… a te non entra in testa. Sei ancora ancorata al ricordo di quando eravate insieme – ha affermato l’opinionista storica e vamp di Uomini e Donne, ma ormai è un ricordo! La tua permanenza qua è soltanto perché vivi nella speranza che lui (Giorgio, ndr) torni da te!”. Siete d’accordo con Tina Cipollari? Che cosa ne pensate?