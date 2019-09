Gennaro Lillio svela i motivi della rottura con Francesca De André

Gennaro Lillio ha svelato i motivi della rottura con la showgirl ed ex gieffina Francesca De André in un’intervista rilasciata a Lei. La loro relazione d’amore sbocciata nella Casa del Grande Fratello aveva scatenato una raffica di reazioni contrastanti e divergenti anche in Rete, poiché in molti pensavano a una storia da reality nata a favor di audience e share. Secondo i detrattori dell’ex coppia del GF era la classica bufala confezionata ad hoc.

Il modello del GF16 ha sottolineato che la loro liaison non è giunta al capolinea per colpa di un tradimento, ma solo per incompatibilità caratteriali.

Ecco i motivi che l’hanno spinto a chiudere la sua relazione con la discussa e chiacchieratissima showgirl e opinionista tv Francesca De André: “Il vero motivo? Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio – ha detto Gennaro -, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”.

Al momento Gennaro Lillio è single, ma di certo non chiude la porta all’amore: “Se sono pronto ad una nuova storia? Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi ‘perché no?’. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”.

Redazione-iGossip