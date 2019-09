Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati: le foto del matrimonio

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati ieri 15 settembre. Le foto del matrimonio sono state condivise sul profilo Instagram del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia.

La stilista ed ex concorrente di Temptation Island ha scoperto tempo fa di essersi ammalata di sclerosi multipla. La diagnosi ricevuta non ha spento il suo sorriso, ma le ha dato la forza per andare avanti con il suo lavoro e raccontarsi senza filtri sui social. Ad annunciare la data delle nozze era stata proprio Georgette che, su Instagram, aveva scritto: “Lui bacia me, io bacio lui, Carletto bacia me! Oggi è un gran giorno: siamo stati in comune per le pubblicazioni. Il 15 settembre celebreremo il nostro matrimonio con rito simbolico con gli amici e le persone che ci amano! La data è una data scelta di cuore e di testa, ma le firme in comune le metteremo il 29 ottobre giorno del compleanno del Momo”.

L’ex compagna del protagonista del calendario 2018 senza veli Luca Dorigo aveva poi scritto poche ore prima del matrimonio, rivolgendosi al futuro marito: “Momo… ne abbiamo passate tante insieme… d’ora in poi voglio essere la tua lanterna e illuminare ogni momento buio. Ti amo”. Lui aveva aggiunto sul suo profilo social: : “Sapete cosa mi fa star bene? Ridere, ridere a crepapelle! Ma quando rido con lei e tutto un’altra cosa!”.

Il giornalista del settimanale di gossip Chi ha condiviso un selfie con la neo sposa vip su Instagram e ha commentato: “Per caso ci siamo incontrati. Per cose della vita non ci perderemo mai più. Come le telefonate che non smettono mai. Felice per te. Per voi”.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!

Redazione-iGossip