Georgina Rodriguez rivela come seduce Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez ha rivelato come seduce il divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo in camera da letto al tabloid britannico The Sun. L’ex commessa spagnola di 10 anni più giovane di lui ha dichiarato: «Sedurre e sognare è importante. Dormo sempre in lingerie e preferisco quella sexy. È comoda e rende felice anche il tuo uomo…».

Stanno insieme da 3 anni e dal loro amore è nata Alana. «Avere un compagno tanto famoso non è facile – ha confessato la testimonial della nuova linea beachwear Yamamay, ma non lo cambierei per nulla al mondo, quello che provo è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è ammirazione reciproca».

Georgina è davvero felice della sua famiglia vip allargata: «Cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori e con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. Ci sono lavori che rendono più semplice lo stare a casa e l’aspetto positivo del mio è che le campagne pubblicitarie durano al massimo due giorni e che posso organizzare la mia agenda per stare in famiglia. Loro vengono prima di tutto».

La mamma vip Georgina Rodriguez ha poi parlato dei suoi veri ideali e valori, oltre alla famiglia: «I soldi sono sì importanti, perché ti permettono di comprare le cose, ma non sono tutto e non ti danno la felicità. La morte di mio padre mi ha insegnato che la ricchezza più grande è la salute: senza, non siamo niente. Ciò che mi dà più felicità è sapere di avere una famiglia sana e felice, questo è il mio vero lusso».

Redazione-iGossip