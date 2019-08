Gessica Notaro smentisce il flirt con Stefano Oradei: “Fake news”

Gessica Notaro ha smentito categoricamente il flirt con Stefano Oradei, bollandolo come fake news, dalle pagine del settimanale Spy. La modella romagnola, concorrente della penultima edizione del programma, nel 2018 in coppia con il ballerino professionista Stefano Oradei, ha spiegato che in quel periodo stava attraversando un periodo molto difficile.

“Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile – ha dichiarato Gessica a Spy -. Ho vissuto un’esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora, attraverso l’arte, ho l’opportunità di trasmettere un messaggio di speranza. Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità: sono un essere umano, mica wonder woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso”.

Gessica Notaro ha poi smentito categoricamente lo scoop lanciato dal settimanale Oggi sul presunto tradimento di Stefano Oradei ai danni di Veera Kinnunen con Gessica Notaro: “La storia con il mio maestro Stefano Oradei durante Ballando? Falsa: è una delle tante fake news che circolano online, pensi che dicono anche che mi sono buttata l’acido in faccia da sola”.

