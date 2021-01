GF Vip 5, Luigi Mario Favoloso silura Alda D’Eusanio: “Cosa ci fa una 70enne in un reality di prima serata?”

GF Vip 5, ultime news e gossip. La famosa giornalista, opinionista e conduttrice tv Alda D’Eusanio è entrata come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip 5 soltanto due giorni fa, ma una sua frase sta già scatenando aspre e durissime polemiche sui social. Alda D’Eusanio è già a rischio squalifica per aver pronunciato questa frase durante una chiacchierata con gli altri coinquilini: “Perché tu vedi un ne**o da queste parti?”. Intorno all’ex conduttrice tv di Al Posto Tuo è calato il gelo e il simpatico e irriverente influencer Tommaso Zorzi ha cercato di togliere dall’imbarazzo la giornalista cambiando subito argomento: “E adesso andiamo avanti ragazzi”. Tanti vip l’hanno duramente criticata dall’ex gieffino vip Enock Barwuah all’ex concorrente del Grande Fratello Luigi Mario Favoloso.

Luigi Mario Favoloso contro Alda D’Eusanio

Il modello, influencer e personaggio tv Luigi Mario Favoloso si è scagliato contro Alda D’Eusanio su Instagram Story: “La prima volta che incontrai Alda D’Eusanio stava affettando una bresaola a casa di Lele Mora, fu subito antipatia reciproca. Ero lì per parlare di un progetto lavorativo, per esporre un’idea e lei e gli altri boomer presenti furono abbastanza sgarbati nel dirmi che ero un pazzo visionario, era il 2014 e volevo spiegare l’importanza e i numeri che nel decennio successivo avrebbero avuto le pagine Instagram comiche e divertenti […]”.

Luigi Mario Favoloso – Foto: Instagram

Il fidanzato della showgirl Elena Morali ha ricordato tutte le volte in cui l’opinionista tv Alda D’Eusanio l’ha bacchettato a Live – Non è la d’Urso, ma ha precisato: “Adesso che ha pronunciato la parola sbagliata, quella con la N, potrei pure approfittarne per una rivincita e invece no, non lo farò. Perché la vera domanda non è perché una 70enne usi un termine così raccapricciante, ma è cosa ci faccia in un reality in prima serata una 70enne saccente visto che la televisione punta sempre agli ascolti e a parte qualche ospite di una Rsa in cerca di ispirazione di autoerotismo proprio non capisco come la D’Eusanio incida sullo share”.

Enock Barwuah contro Alda D’Eusanio

In particolar modo l’ex concorrente del GF Vip 5, Enock Barwuah, ha pubblicato il video incriminato sui suoi profili Twitter e Instagram e ha commentato: “Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto di Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno.. Fate girare questo video…”.

Il fratello del calciatore Mario Balotelli, Enock Barwuah, ha poi aggiunto su Instagram Story: “Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato… in questo caso hanno toccato la mia sensibilità e di tante altre persone”.