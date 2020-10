GF Vip 5, Massimiliano Morra su Adua Del Vesco: “Se siamo andati a letto? Ni”

Massimiliano Morra non ha escluso categoricamente rapporti intimi con la collega Adua Del Vesco durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 5. Dopo il clamoroso outing di Adua Del Vesco sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, che ha scatenato la macchina del gossip, il conduttore tv Alfonso Signorini ha teso una “trappola” ai due ex protagonisti dell’Ares Film di Alberto Tarallo.

Per mettere alla prova i due colleghi ed ex fidanzati finti, Alfonso Signorini ha deciso di intervistare i due attori. Morra ha confessato visibilmente imbarazzato: “Il sesso? Nì. Non è vero che io e Adua non abbiamo avuto rapporti sessuali. Diciamo che ci siamo andati molto vicini, di più non voglio dire”.

“Avete fatto petting?”, ha incalzato l’opinionista fissa del GF Vip 5 Antonella Elia. Anche il padrone di casa, Alfonso Signorini, e Pupo non hanno nascosto un certo imbarazzo. “Io l’ho corteggiata in maniera eccessiva – ha proseguito Morra -. C’è stato un periodo in cui l’ho corteggiata moltissimo, ho quasi superato il limite, ci tenevo tanto. Purtroppo questa infatuazione è sfociata in altro“.

È il momento di vuotare veramente il sacco… Adua e Massimiliano sono chiamati a rispondere davanti al pubblico delle loro dichiarazioni delle ultime settimane. #GFVIP pic.twitter.com/KR096gRDb4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2020

Quando Adua ha sentito la risposta di Massimiliano è andata su tutte le furie e ha esclamato: “Io lo picchio, ma sta scherzando?”. L’attore ha poi aggiustato il tiro, spiegando di essersi in passato invaghito di lei fino ad arrivare a stalkerarla. Il dibattito si è ovviamente acceso ma Adua ha spento la polemica dicendo ai coinquilini: “Ci sono cose di cui noi non possiamo legalmente parlare”. Che si tratti di qualcosa legato all’Ares gate? Il mistero si infittisce.