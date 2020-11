Giacomo Urtis e la sua dedica a Jessica Alves, ex Ken Umano, prima del GF Vip: “Mi manchi”

Giacomo Urtis ha scritto una dedica social alla socialite Jessica Alves (ex Rodrigo Alves), ex Ken Umano, prima del Grande Fratello Vip 5 che è tornata in auge negli ultimi giorni. Il chirurgo dei vip e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese sono molto uniti, ma non hanno mai avuto una storia d’amore. Solo baci, carezze e complicità a favore di paparazzi per i tabloid britannici. Ma nessun amore carnale o liaison. Ma un rapporto d’affari molto solido e forte. D’altronde insieme hanno lanciato tempo fa anche un brano musicale.

In una delle ultime paparazzate finite sui giornali britannici, Giacomo Urtis e Jessica Alves si sono mostrati mentre passeggiavano mano nella mano. Un gesto che esprime l’affetto che lega il chirurgo plastico dei vip e l’ex Ken umano. Su Instagram, nel frattempo, Urtis è solito mettersi a nudo e, nella didascalia che accompagna una delle sue ultime foto, ha reso nota la sua paura per l’amore. “Ho paura dell’amore. Non del resto”.

Rodrigo Alves diventa Barbie – Foto: Instagram

Non molto tempo fa il chirurgo dei personaggi famosi ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi aveva dichiarato a Dagospia: “Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone. Sarò un ermafrodito elegante e discreto”. Chiaro riferimento alla sua amica vip, Jessica Alves.

Urtis aveva poi esagerato come al suo solito: “In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la gioia del se**o. La mia verginità vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possederà in una città segreta al confine tra le due Coree!”.

Ora sono in molti a domandarsi sul web: Jessica Alves farà una sorpresa al suo amico italiano Giacomo Urtis nella Casa del Grande Fratello Vip 5?

Giacomo Urtis e Rodrigo Alves – Foto: Instagram

Staremo a vedere!