Giancarlo Magalli affossa Adriana Volpe e Barbara D’Urso

Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe: la guerra infinita continua senza esclusioni di colpi! Dopo la vivace e chiacchierata querelle mediatico-social tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli e la recente e cocente esclusione della showgirl dal cast della prossima edizione del programma tv di Raidue I Fatti Vostri, Magalli ha espresso tutta la sua gioia e quest’ultima l’ha accusato di averla violentata verbalmente. Ora lo storico conduttore di Mamma Rai è tornato all’attacco dalle pagine de Il Fatto Quotidiano e si è scagliato anche contro la reginetta di Mediaset, Barbara D’Urso.

Magalli ha respinto con fermezza e determinazione l’accusa di essere misogino. “Ho lavorato con tutte – e nomina Simona Ventura, Milly Carlucci, Simona Marchini e Vanessa Incontrada. Mai nessun problema. Ho avuto problemi solo con Adriana Volpe e Heather Parisi. Heather è una rompipalle clamorosa, ma quando lavora una professionista assoluta”.

Severo il suo giudizio nei confronti della sua ultima collega a I Fatti Vostri: “La Volpe è stato un dolore. Sulla pelle mia. A me piace lavorare, a causa sua ci andavo con il magone. La Volpe non capisce e me le smorza tutte”. Per poi svelare a Il Fatto Quotidiano: “Un anno fa durante i Fatti Vostri, Guardì annuncia che lei doveva lasciare la trasmissione per volare a Cannes. Adriana fiera: ‘Questa sera proiettano un film in cui sono protagonista’. La sera vado a controllare: il film era prodotto da un maestro di tennis, non era in concorso, era stata affittata una sala privata solo per proiettarlo al Festival e lei non era neanche protagonista. Nel trailer compare di passaggio mentre un cane emette forti peti”.

Un giudizio negativo anche nei confronti della potente, famosa e chiacchierata star tv di Mediaset, Barbara d’Urso: “Non mi piace la tv basata sul’esagerazione, sui falsi sentimenti, sulla speculazione delle lacrime”.