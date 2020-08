Gianluca Grignani smentisce la crisi matrimoniale con Francesca Dall’Olio

Gianluca Grignani ha smentito categoricamente la crisi matrimoniale con Francesca Dall’Olio. Il famoso e popolare cantante rock è su tutte le furie dopo che il sito di attualità e gossip Dagospia ha diffuso l’indiscrezione relativa alla fine del suo matrimonio con Francesca. Grignani ha minacciato di adire le vie legali.

In un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram ha spazzato via ogni rumor e ha intrapreso un’azione legale per fermare la macchina del fango.

Grignani ha dichiarato: “In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre”.

Per poi proseguire: “Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele! Vi abbraccio forte, ci sentiamo e ci vediamo prestissimo. Gian”.

I fan di Grignani hanno tirato un sospiro di sollievo!