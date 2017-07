Gianluca Vacchi, costumino sexy e nuova compagna al suo fianco

Il costumino bianco di Gianluca Vacchi la dice lunga sul rapporto a luci rosse con quella che sembra la sua nuova compagna. Il re dei balletti social, dopo l’addio a Giorgia Gabriele, sfoggia in mare uno slip bianco e al suo fianco spunta una prorompente modella, Ariadna Gutierrez.

La nuova modella al fianco di Gianluca Vacchi

E così il ricchissimo Vacchi e la modella colombiana partono col teatrino sexy. Entrambi hanno dei fisici invidiabili e in spiaggia lui sembra irrequieto e sempre in movimento. Sembra proprio che Giorgia sia stata rimpiazzata. La nuova modella a fianco di Gianluca Vacchi ha un bikini fucsia e curve da capogiro, tutte caratteristiche in grado di far girare la testa all’imprenditore italiano che mette in mostra le sue doti caratteriali e, soprattutto, quelle fisiche.