Gianluca Vacchi ha incontrato i campioni del Real Madrid a Napoli prima della partita degli ottavi di finale di Champions League. Alla vigilia dell’importantissima e scoppiettante sfida di Champions League, la tifosa vip del Napoli Paola Saulino ha lanciato l’ennesima provocazione porno mentre il ricco e influente imprenditore italiano ha incontrato il fuoriclasse del calcio internazionale Cristiano Ronaldo e il difensore del Real Madrid e della nazionale brasiliana Marcelo.

Il modaiolo ed esuberante imprenditore italiano, che è felicemente fidanzato con Giorgia Gabriele da oltre 2 anni, ha condiviso alcune foto dell’incontro con i calciatori del Real Madrid con i suoi fan sui suoi profili social.

Il protagonista vip per eccellenza dell’estate 2016 ha fatto di nuovo gol in Rete! Boom di commenti, alcuni davvero cattivi e perfidi, like e condivisioni per l’imprenditore più fashion e social del nostro Paese.

A presto con nuove news e indiscrezioni sull’imprenditore più trendy e chiacchierato del jet set italiano!