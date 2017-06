Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele si sono lasciati! Amore al capolinea per il ricco e influente imprenditore Gianluca Vacchi e la giovane e sexy modella. Il settimanale di gossip Novella 2000 ha rivelato che è stata Giorgia a lasciare Gianluca. Ma le brutte notizie non finiscono qui. Anche il suo uomo ombra e grande amico vip, Mirko Scarcella (ex braccio destro di Fabrizio Corona) l’avrebbe scaricato! Un’estate 2017 davvero da dimenticare per Vacchi.

Il testimonial del brand EFFEK al Pitti Immagine Uomo n. 91 e Giorgia Gabriele avevano anche pensato di metter su famiglia, ma ora è tutto finito.

La rivista di cronaca rosa ha raccontato che Giorgia ha scelto di camminare per conto suo anche grazie al successo che sta riscuotendo il suo il suo brand di moda Wandering.

L’eccentrico e stravagante imprenditore, che va pazzo per i trattamenti di crioconservazione e i ballo hot sarebbe stato abbandonato anche dal suo braccio destro e uomo ombra Mirko Scarcella… “Mirko è il giovane imprenditore artefice del successo mediatico di Vacchi – si legge su Novella 2000 -, che per anni (quasi cinque) lo ha seguito anche per i suoi profili social, da Instagram e Facebook, portandolo a diventare la star internazionale che è (un uomo da più di 10 milioni di follower). E se Scarcella, esperto di comunicazione, sarà già alla ricerca di nuove sfide, come farà Vacchi a gestire i suoi profili social senza di lui? E chi lo affiancherà nei balletti se Giorgia non c’è più?”.

Finora né Mr Enjoy né Giorgia Gabriele hanno smentito o confermato lo scoop diffuso in esclusiva da Novella 2000, che ha fatto rapidamente il giro della Rete. I fan chiedono con insistenza un commento a Gianluca e Giorgia, ma finora entrambi si sono trincerati dietro un secco no comment.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più!