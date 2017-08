Gianluca Vacchi si cala il costume e resta nudo a Ibiza

Gianluca Vacchi si è calato il costume bianco ed è rimasto nudo a Ibiza durante la sua vacanza relax e d’amore con la sua nuova fidanzata Ariadna Gutierrez. La star del web Gianluca Vacchi ha mostrato le sue doti nascoste ai paparazzi, come documentano le foto pubblicate dal settimanale di gossip Chi. Ma non ha molto da festeggiare il famoso e popolare imprenditore e deejay italiano… Ora il re dei social network è davvero nudo!

La notizia di oggi riguarda proprio Gianluca Vacchi, che è finito nei guai. Mr Enjoy ha accumulato un debito da 10 milioni di euro con il Banco BPM. L’istituto bancario, nato a gennaio dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, aveva concesso un prestito di 10 milioni e mezzo alla First Investment spa, la holding di partecipazioni di cui la star del web Gianluca Vacchi è amministratore unico. Siccome il prestito non è stato restituito il Banco BPM ha ottenuto il sequestro di beni.

Sono stati pignorati yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso. La notizia è stata diffusa dai quotidiani del gruppo Riffeser: QN, La Nazione e il Resto del Carlino.

In passato il Kim Kardashian all’italiana aveva già avuto alcuni problemi con le banche, in particolar modo con la Popolare di Vicenza per una villa a Porto Cervo per la quale aveva ottenuto un mutuo da 6 milioni di euro non interamente restituito.

