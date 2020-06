Gianna Dior è la nuova stella emergente del mondo adult: guadagna 1500 dollari per due ore di lavoro

Gianna Dior è la nuova stella emergente del mondo adult. La giovanissima attrice a luci rosse italo-indios guadagna 1500 dollari per due ore di lavoro. A far luce sulla carriera di questa nuova dea dei film piccanti è Barbara Costa su Dagospia.

Capelli castani e lunghi, occhi marroni, fisico perfetto e da pin-up, sguardo seducente e sorriso smagliante per la nuova star del cinema a luci rosse. I suoi profili social, in particolar modo Instagram, sono stati presi d’assalto dai suoi numerosi fan.

Barbara Costa scrive: “La chiamano la vagina d’acciaio, è nella top 5 delle po***star più cercate sui siti po**o, profetizzano sia la nuova Jenna Jameson: di sicuro Gianna Dior è una che po**amente sa fare e farsi fare, specie se a farle raggiungere orgasmi su orgasmi sono uomini molto più grandi di lei, che magari stanno nel po**o da più anni di quanti Gianna conti all’anagrafe”.

Lei è entrata in questo mondo soltanto due anni fa, ma è giù una delle più ricercate e cliccate sui siti e piattaforme digitali a livello mondiale. Barbara ha svelato com’è iniziata la carriera di Gianna: “Due anni fa si è licenziata, è volata a Miami, negli studios di questo agente. Che nel suo fortunatissimo caso si è rivelato un agente vero e serio, e seppure la sua prima scena po**o non le sia piaciuta affatto, Gianna indietro non è tornata, ha seguitato a po**are (12 scene in un mese!) capendo che lo sapeva fare e che le piaceva. Eccome”.

E poi ancora: “E i guadagni non erano male! Keiran Lee, uno dei più grandi attori po**o in circolazione, le dice di trovarsi un agente che potesse aprirle più porte, e le passa il numero di uno tra i numeri uno, Mark Spiegler. Gianna l’ha chiamato, l’ha raggiunto a Los Angeles (in auto, ha guidato per 18 ore di fila!): dopo aver passato il selezionatissimo provino, è entrata nella scuderia di Spiegler, ovvero il top del po**o USA”.

Oggi a 23 anni, la sua carriera è in forte ascesa!