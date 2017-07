Gianna Nannini va a vivere a Londra per la stepchild adoption

Gianna Nannini va a vivere a Londra. La scelta è definitiva e la cantante non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Il motivo scatenante sarebbe la possibilità di sposare la compagna Carla e, soprattutto, poterle consentire l’adozione della piccola Penelope, nata 7 anni fa.

Gianna vuole assicurare alla sua compagna di essere la seconda mamma di sua figlia e ha deciso di farlo in un contesto favorevole alla stepchild adoption e ai matrimoni gay.

Gianna Nannini: “Non ci sono leggi in Italia che garantiscono i diritti delle coppie gay”

“Faccio i bagagli e cerco una casa in affitto a Londra per viverci – dice-. Mi ci trasferisco con Carla e Penelope. Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in questo Paese, l’Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma, e dove registro anche i miei dischi da trent’anni. Faccio l’unione civile con Carla e la stepchild adoption, perché adesso è questo l’unico vero nucleo familiare di cui posso fidarmi”. Una scelta che Gianna Nannini non ha però preso a cuor leggero. La sua terra le manca, dice. E anche il suo vino. Forse tornerà, o almeno quando anche in Italia ci saranno diritti reali per tutti. Anche per loro.