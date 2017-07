Ginevra Nuti si occuperà del padre Francesco, diventando la sua unica tutrice. L’ha rivelato la neo 18enne in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi. Francesco Nuti non è più autosufficiente ed è privo della parola da quel maledetto incidente domestico verificatosi il 3 settembre 2006 alla vigilia del ritorno sul set. Sono passati ben 11 anni da quel drammatico incidente e le condizioni di salute di Francesco Nuti sono in leggero miglioramento.

La figlia di Francesco Nuti e Annamaria Malipiero ha descritto il suo rapporto con il papà alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Sono cresciuta con la mamma – ha detto Ginevra -, tra Milano e Roma. Ora papà è stato ricoverato in un centro privato qui a Roma e io posso vederlo di più. Fosse venuto prima, tante cose non sarebbero successe e penso anche alla vicenda dei maltrattamenti da parte del badante. Piano piano sta migliorando, ma chiaramente non sono miglioramenti eclatanti: sono piccole cose che solo una persona dentro questa situazione può capire e apprezzare. Prima papà con la sinistra riusciva a scrivere e a disegnare. Ora non più. Ma ci siamo sempre parlati con gli occhi”.

Il riferimento non tanto implicito è alla triste vicenda resa nota nel gennaio 2016 quando venne denunciato il badante georgiano di 35enne accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti del famoso attore, sceneggiatore e regista originario di Prato.

Ginevra Nuti ha poi ricordato quel terribile giorno del’incidente domestico del padre, quando lei aveva soltanto 7 anni. “Quando avvenne la disgrazia mia madre mi preparò ha dichiarato la 18enne – Mi disse che papà aveva battuto la testa e che era un po’ cambiato. Ma quando lo rividi per me era sempre papà. Grazie a mia mamma il nostro rapporto non si è mai interrotto. Sono solo cambiati gli approcci, il modo di comunicare”.