Giorgia Crivello asfalta Valentina Vignali: “A differenza tua io a 21 cm glielo faccio arrivare a Stefano Laudoni”

Giorgia Crivello ha asfaltato l’ex concorrente del Grande Fratello 16, Valentina Vignali, sui social. Una scoppiettante lite super trash e senza esclusioni di colpi tra la nuova e l’ex fidanzata del cestista Stefano Laudoni.

L’ex concorrente del Grande Fratello 16 Valentina Vignali ha dato il via al catfight social con un messaggio al vetriolo: “La tua mer*** scrausa fa 21 like”.

La risposta della neo fidanzata di Laudoni non si è fatta attendere… Giorgia ha svelato un dettaglio molto intimo del cestista e un aneddoto di natura sessuale molto hot sulla precedente love story di Valentina Vignali e Stefano Laudoni. Senza censure e tabù, Giorgia Crivello ha dichiarato sui social alla sua acerrima nemica: “21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua!”.

Una vera e propria guerra social durissima a cui l’ex gieffina ha controreplicato così: “Il problema di fondo è che questa persona non ha capito che io non ho niente contro di lei al contrario suo che non si sa perché ha bisogno di insultarmi da mesi ma ripeto non mi interessa. Quando scrivo i testi sulle mie foto sono cose casuali o frasi di rapper e canzoni che ascolto da anni – ha sottolineato Valentina del GF16 -. Quindi se ha pensato che io volessi provocarla si è sbagliata alla stragrande perché vivo la mia vita serenamente e ho di meglio da fare. Detto ciò sarà l’ultima volta che che dO importanza a questo gossip becero e spiccio”.

Guerra social ai titoli di coda? Neanche per sogno!

Redazione-iGossip