Giorgia Palmas e Filippo Magnini: Capodanno 2020 a Dubai

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto di trascorrere il Capodanno 2020 a Dubai. Dopo la proposta di matrimonio, la coppia vip festeggerà l’arrivo del nuovo anno nella famosa località degli Emirati Arabi Uniti.

Filippo Magnini bacia Giorgia Palmas – Foto: Instagram

Il 2019 si è chiuso nel migliore dei modi per l’ex velina di Striscia la notizia e vincitrice dell’Isola dei famosi. Proprio a Natale 2019, Magnini ha avanzato la proposta di nozze a Giorgia.

La fidanzata dell’ex nuotatore Filippo Magnini ha poi condiviso questo momento magico della sua vita con i suoi followers. La testimonial dell’Avon, Giorgia Palmas, ha pubblicato un’altra immagine di coppia su Instagram e ha dichiarato: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire Filippo Magnini sono la persona più felice del mondo”.

Si preannuncia un 2020 davvero scoppiettante e molto romantico per la bellissima coppia vip del jet set nazionale.