Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi: svelata sui social la proposta di matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi. Svelata sui social la romantica proposta di matrimonio avanzata dall’ex nuotatore alla showgirl e modella. L’ex campione di nuoto ha condiviso uno scatto social della coppia e ha scritto: “Ha detto sì!”. L’ex inviato dell’Isola dei famosi sposerà la bellissima ex velina di Striscia la notizia.

La fidanzata dell’ex nuotatore Filippo Magnini ha voluto condividere questo momento magico della sua vita con i suoi followers. La testimonial dell’Avon, Giorgia Palmas, ha pubblicato un’altra immagine di coppia su Instagram e ha dichiarato: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire Filippo Magnini sono la persona più felice del mondo”.

La coppia vip è in vacanza sulle Dolomiti. Un Natale 2019 indimenticabile e fantastico per Giorgia e Filippo!