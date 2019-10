Giorgia Venturini smaschera Taylor Mega: “Mi ha detto fidanziamoci così facciamo scandalo”

Giorgia Venturini ha smascherato Taylor Mega al settimanale Diva e Donna rivelando che durante la loro esperienza sull’Isola dei famosi, la web influencer le aveva proposto un finto fidanzamento lesbo per dare scandalo. La showgirl del programma sportivo Tiki Taka ha raccontato così il retroscena inedito: “A telecamere spente mi ha fatto delle avance, mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo.’ Le ho risposto di no perché ho altri gusti, e poi non è il mio stile”.

Taylor Mega ha prontamente replicato su Instagram Story: “Io che ci provo con quella… nei suoi sogni. Il massimo di Taylor Mega che puoi prenderti sono gli scarti…”.

Ma in questi giorni Taylor è finita al centro della bufera perché il paparazzo Alan Fiordelmondo ha rivelato che la storia della web influencer con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo, è una bufala creata ad hoc per dare scandalo e far parlare di loro. Ma d’altronde non sarebbe né l’unica né l’ultima storiella finta studiata a tavolino per finire sui giornali e nei salotti tv di Mediaset, prendendo per i fondelli pubblico e fan.

A presto con nuove news, indiscrezioni e purtroppo anche fake news dello star system nazionale!

Redazione-iGossip