Giovanni Ciacci folgorato dall’ex flirt di Tommaso Zorzi, il tatuatore muscoloso Kevin Kolev

Giovanni Ciacci è rimasto completamente “folgorato” dalla bellezza e sex appeal dell’ex flirt del suo acerrimo nemico vip Tommaso Zorzi, l’aitante e muscoloso tatuatore di origini bulgare e greche Kevin Kolev, durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. L’affascinante e tenebroso ragazzo bulgaro ha rivelato a Biccy.it di aver avuto una frequentazione con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 e influencer Tommaso Zorzi prima del suo ingresso nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Domenica scorsa ha partecipato a Live – Non è la d’Urso. Ieri si è parlato dell’argomento nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso.

Come ben sapete tra Giovanni Ciacci e Tommaso Zorzi non corre buon sangue, poiché come ha dichiarato più volte l’opinionista di Barbara d’Urso e tuttologo dei vip: “Consiglio a chi vuole copiarmi di studiare bene, di bere poco e soprattutto di essere originale! No copie! Zorzi al Grande Fratello Vip? Una presenza vista e rivista, stereotipata e poco originale. Scopriremo se sarà riccanza vera o finta, riccanza della quale ho sempre dubitato”. Barbara d’Urso e Guendalina Tavassi l’hanno simpaticamente battezzato “carciofone”.

Ora però Ciacci è rimasto molto impressionato dalla bellezza e dal fisico dell’ex flirt di Zorzi, il 30enne tatuatore bulgaro ma milanese d’adozione. Giovanni ha confessato: “Scusa Barbara, ma lo puoi invitare anche domenica prossima? Perché io non l’ho visto. Non l’ho proprio incontrato sai. Se mi piace questo ragazzo? Mamma mia quanta roba che è. Ragazzi ma è una roba meravigliosa, ma da dov’è uscito questo? Vuole la popolarità? Gliela do io la popolarità”.

“Sentite – ha proseguito l’opinionista tv -, ma è davvero meraviglioso. Se gli posso piacere? I gusti son gusti. Me lo devi presentare Barbara. Dici se mi voglio fidanzare con Kevin? Sì, non faccio cose poco serie. Non ho più l’età per cose leggere. Lo sai che io adesso aspetto l’anello. Però devo dire che io questo ragazzo non l’avevo mica visto”.

Che cosa ne penserà Tommaso Zorzi? Siamo sicuri che di certo non farà salti di gioia! Ne vedremo delle belle!