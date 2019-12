Giulia Calcaterra dopo l’Isola dei famosi ha lasciato la tv: svelati i motivi

Giulia Calcaterra dopo l’Isola dei famosi ha lasciato la tv. Perché? L’ex velina di Striscia la notizia ha spiegato i motivi ai suoi followers di Instagram. Che cosa è successo? In che rapporti è rimasta con l’ex collega velina Alessia Reato?

Giulia Calcaterra – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è stata molto schietta e diretta su Instagram: “Perché ho lasciato il mondo dello spettacolo? Perché non è qualcosa che attualmente mi interessa. Non ho alcuno stimolo nel lavorare per qualcuno rinchiusa dentro uno studio sottoponendomi al giudizio di un pubblico che non mi compete dovendo apparire ciò che non sono”.

L’ex fidanzata di Diego Dario ha poi aggiunto: “Non so perché siete così fissati con questo mondo televisivo, guardate che è un lavoro normalissimo e con molti meno soldi di quanto i vostri sogni vi abbiano raccontato. Ogni tanto sento di quelle leggende sul mondo della tv che rimango basita, BASITA! Un po’ meno ragazzi. Si può anche ambire ad altro nella vita, è stato divertente ad ad una certa e poi anche basta. Too trash. Magari quando avrò 40 anni e la tv sarà diventata più interessante chi lo sa – ha sottolineato l’ex velina -, avere qualche documentario o programma sugli sport o viaggi non sarebbe male. Ma non è ciò che interessa ora al pubblico televisivo, quindi di conseguenza non c’è posto per un individuo come me. Spero di essere stata chiara”.

In altre Instagram Stories ha spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con Alessia Reato e non frequenta più nessuno del mondo dello spettacolo.