Giulia De Lellis spiega perché è così seguita sui social: “Vi svelo il mio talento più grande”

Giulia De Lellis ha spiegato al Maurizio Costanzo Show perché è così seguita sui social. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è finita spesso al centro del gossip nazionale, ma anche al centro di copiose e roventi polemiche per alcune sue clamorose gaffe e uscite fuori luogo al Grande Fratello Vip. Qual è il vero talento di Giulia De Lellis?

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

La 25enne influencer ed ex gieffina vip è seguita da oltre 6 milioni di follower (totali). Per lei si è trattata della terza ospitata nel giro di pochi anni al Maurizio Costanzo Show.

La conduttrice di Love Island è stata interrogata dal giornalista Massimo Gramellini sulla sua popolarità. L’influencer di Zagarolo (Roma) ha spiegato: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”.

L’ex fidanzata dell’ex tronista Andrea Damante ha aggiunto: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che, partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava”.

Oltre ad un paio di programmi per web TV in veste di conduttrice, Giulia De Lellis è stata in testa alle classifiche con il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, ed. Mondadori. Attualmente è in promozione con il film Genitori vs influencer, regia di Michela Andreozzi, visibile in anteprima su Sky dal 4 aprile.