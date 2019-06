Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati dopo un anno d’amore. La gemella bionda del duo musicale Le Donatella sta cercando di voltare pagina in amore, tuffandosi anima e corpo nel tour estivo di djset in giro per la penisola, insieme alla sorella Silvia. Il portiere dell’Atalanta è volato in Sardegna per concedersi una vacanza relax.

La vincitrice dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto sul suo profilo Instagram: “Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine”.

Perché Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono detti addio? La cantante del suo musicale ha spiegato ai follower: “Motivazioni personali, solo io e Pierluigi sappiamo la verità”.

Già lo scorso autunno la coppia era in crisi poiché erano emerse alcune indiscrezioni shock su un presunto tradimento del calciatore nei confronti della cantante quando quest’ultima era “reclusa” nella Casa del GF Vip. Indiscrezioni rivelate dalla web influencer Deianira Marzano nel corso di una puntata della trasmissione web Casa Signorini, ma smentite dai diretti interessati sui social e in tv.

Ora però la loro relazione d’amore è giunta al capolinea!